А раньше выступала под сине-желтым флагом
После 24 февраля из состава женской украинской команды отсеяли сразу несколько биатлонисток, ранее натурализованных из России. В этот список попала бывшая россиянка Екатерина Бех.
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Биатлонистка 1998 года рождения игнорировала запросы представителей СМИ относительно ее позиций в войне Украины и России. Однако по социальным сетям биатлонистки можно было увидеть, что Бех успешно прошла кулинарные курсы в одном из заведений Москвы. Когда над головами украинцев летали ракеты, биатлонистка подкармливала экономику врага.
После чего Бех попала в черный список вычеркнутых из сборной Украины.
После чего Бех 4 июля в своих страницах выложила фото из тренировок, где была одета в форму сборной России. Екатерина оформляет документы, чтобы снова стать гражданкой враждебной страны.
Бех снова будет выступать за Россию / Фото с инстаграмма биатлонистки
Бех провела за украинскую сборную три сезона. В последнем лучшим результатом было 5 место в смешанной эстафете в австрийском Обертиллиахе.
Скандал с натурализованными биатлонистками сборной Украины
- Вместе с ней в бан попали Оксана Москаленко и Ольга Абрамова. Впоследствии к этому списку добавилась Дарья Сидорова, которая сказала, что в войне виноваты обе страны.
- Из этого списка жаль только Абрамову, открыто осудившему российскую агрессию. Ольга попросила не искать предателей, где их нет. 24 февраля она вообще была на тренировочном сборе во Львовской области.
- Анна Кривонос вступилась за Абрамову. В общей сложности пять украинских биатлонисток были против решения исключить Абрамову. Но все действия не принесло никакого результата.
- Интересно, что бывшая биатлонистка Кристина Ковалева рассказала, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак лично помог эксроссиянкам уехать обратно во враждебную страну.