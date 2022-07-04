А раньше выступала под сине-желтым флагом

После 24 февраля из состава женской украинской команды отсеяли сразу несколько биатлонисток, ранее натурализованных из России. В этот список попала бывшая россиянка Екатерина Бех.

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Биатлонистка 1998 года рождения игнорировала запросы представителей СМИ относительно ее позиций в войне Украины и России. Однако по социальным сетям биатлонистки можно было увидеть, что Бех успешно прошла кулинарные курсы в одном из заведений Москвы. Когда над головами украинцев летали ракеты, биатлонистка подкармливала экономику врага.

После чего Бех попала в черный список вычеркнутых из сборной Украины.

После чего Бех 4 июля в своих страницах выложила фото из тренировок, где была одета в форму сборной России. Екатерина оформляет документы, чтобы снова стать гражданкой враждебной страны.



Бех снова будет выступать за Россию / Фото с инстаграмма биатлонистки

Бех провела за украинскую сборную три сезона. В последнем лучшим результатом было 5 место в смешанной эстафете в австрийском Обертиллиахе.

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