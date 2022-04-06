Ковалева рассказала всю правду
В комментарии глава Федерации биатлона Украины рассказал, что все биатлонистки, в свое время сменившие российское гражданство на украинское, находятся в стране-агрессоре. Они продолжают поддерживать форму в родной стране, потому что не могут вернуться в Украину.
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В мае национальная команда соберется для работы. Тогда станет ясно, какова судьба натурализованных биатлонисток. После этого комментария Бринзака сразу несколько ведущих украинских биатлонисток публично раскритиковали президента Федерации.
"Предлагает им вернуться и организует оплачиваемые сборы"
Бывшая биатлонистка сборной Украины Кристина Ковалева вообще раскрыла все карты этого нового скандала. Спортсменка рассказала, что еще в первые дни войны Бринзак лично увез бывших российских биатлонисток в Россию.
Ковалева не понимает столь любезного отношения Бринзака к эксроссиянкам. Их интересы ставятся выше интересов коренных украинских биатлонистов.
В первый день вторжения Бринзак лично вывез русских спортсменов на территорию России. Сейчас предлагает им вернуться и организует оплачиваемые сборы и высокую заработную плату. Нашим же биатлонистам, находящимся в части (Нацгвардии), предлагает сделать сборы с последующим участием в соревнованиях за личные средства спортсменов! Что происходит с этим миром?,
– сказала Ковалева.
Бывшая биатлонистка в очередной раз удивлена работой украинской Федерации.
- Напомним, что в сборной Украины выступает сразу несколько бывших россиянок – Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Дарья Сидорова, Анастасия Рассказова, Надежда Белкина и Оксана Москаленко.
- Только Белкина пополнила ряды украинской армии. В то время как ее партнерши по команде тренируются в стране, которая убивает мирных украинских жителей, разрушает города. Что касается коренных украинских биатлонистов, то Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина защищаются Украиной.