Ковалева рассказала всю правду

В комментарии глава Федерации биатлона Украины рассказал, что все биатлонистки, в свое время сменившие российское гражданство на украинское, находятся в стране-агрессоре. Они продолжают поддерживать форму в родной стране, потому что не могут вернуться в Украину.

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В мае национальная команда соберется для работы. Тогда станет ясно, какова судьба натурализованных биатлонисток. После этого комментария Бринзака сразу несколько ведущих украинских биатлонисток публично раскритиковали президента Федерации.

Любопытно. Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный публично назвал слова Бринзака ложью. Биатлонист надеется, что она будет последней.

"Предлагает им вернуться и организует оплачиваемые сборы"

Бывшая биатлонистка сборной Украины Кристина Ковалева вообще раскрыла все карты этого нового скандала. Спортсменка рассказала, что еще в первые дни войны Бринзак лично увез бывших российских биатлонисток в Россию.

Ковалева не понимает столь любезного отношения Бринзака к эксроссиянкам. Их интересы ставятся выше интересов коренных украинских биатлонистов.

В первый день вторжения Бринзак лично вывез русских спортсменов на территорию России. Сейчас предлагает им вернуться и организует оплачиваемые сборы и высокую заработную плату. Нашим же биатлонистам, находящимся в части (Нацгвардии), предлагает сделать сборы с последующим участием в соревнованиях за личные средства спортсменов! Что происходит с этим миром?,

– сказала Ковалева.

Бывшая биатлонистка в очередной раз удивлена ​​работой украинской Федерации.