Белкина: Начинаются конфликтные ситуации не очень приятные
31-летняя биатлонистка является уроженкой враждебной страны, но уже не первый год выступает под флагом сборной Украины после смены гражданства. Натурализованная спортсменка рассказала о своих отношениях с семьей после 24 февраля.
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Надежда Белкина заверила, что вся ее семья хорошо знаю всю правду о войне в Украине, которую начала Россия. Родители сестры мужчины сидели под обстрелами в Черниговской области.
А вот в отношении друзей, которые остались в России, биатлонистка фактически оборвала с ними отношения. Большинство из них начинали разговор сразу с вопроса о 8-летних боевых действиях. Чтобы избежать конфликтов, Белкина просто решила перестать с ними общаться.
У меня там родители, сестра с мужем. Но у сестры мужчина из Черниговской области, и у него родители там просто под обстрелом сидели – они всю эту ситуацию знают. Мои родители тоже все знают. Но с друзьями по большей части я перестала общаться. Они начинают рассказывать: "Что вы делали в 14-м году, 8 лет назад?" Начинаются конфликтные ситуации не очень приятные, и я решила с ними просто не общаться,
– рассказала украинская биатлонистка.
Напомним, что после февраля Надежда Белкина была едва ли не единственной среди натурализованных биатлонисток, которая стала воевать в ВСУ.
Что известно о Надежде Белкине
- Перед сезоном 2011/2012 начала выступать за сборную Украины, отбыв годовой карантин. На Кубке мира Белкина дебютировала в сезоне-2013/2014.
- В марте 2016 стала победительницей на этапе Кубка IBU в Италии.
- В прошедшем сезоне была победительницей спринта на чемпионате Украины в Буковеле. Также завоевала "серебро" в преследовании.
- На международных стартах не поднималась на подиум.