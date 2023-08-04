Завершился второй квалификационный раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Европейский клубы узнали своих очередных оппонентов в отборочном раунде, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Два шага к мечте: украинцы узнали соперников в третьем квалификационном раунде в ЛЧ
Украину в текущем сезоне в еврокубках представляют 5 коллективов. Донецкий Шахтер сразу получил возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Днепр-1 также на правах вице-чемпиона страны имел шанс пробиться к основному этапу ЛЧ, однако в квалификации уступил греческому Панатинаикосу (5:3 по сумме двух матчей), а таким образом, "спортклубовцы" отправились в отборочный раунд второго по престижности клубного турнира в Европе.
Лига Европы
Уже 10 и 17 августа состоятся матчи третьего квалификационного раунда в Лигу Европы. Именно на этой стадии свои силы попробует днепровский коллектив, которого уже ждет Славия Прага. Для вице-чемпионов Чехии этот этап станет первым отборочным в текущей кампании. Также стоит отметить, что в составе красно-белых выступает защитник сборной Украины Тарас Качараба. Первый матч Днепр-1 проведет на выезде.
Но вот это не единственные представители Украины в третьем квалификационном раунде в Лигу Европы. В составе молдавского Шерифа (вылетели из отбора в ЛЧ от Маккаби Хайфа) выступает Максим Коваль, который поможет своему коллективу выбить из еврокубковой арены белорусский БАТЭ. А вот Лудогорец, цвет которого защищает бывший защитник национальной сборной Игорь Пластун, померяется силами с казахстанской Астаной. Болгарский коллектив уже вылетел из квалификации в ЛЧ от Олимпии из Лубляны.
Пара квалификации к ЛЕ
- Жальгирис (Литва) – Хеккен (Швеция)
- Карабах (Азербайджан) – ИК (Финляндия)
- Зрински (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия)
- Шериф (Молдова) – БАТЭ (Беларусь)
- Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария)
- Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)
- Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)
Лига Конференций
Украина уже потеряла одного представителя в Лиге конференций этого сезона, поскольку полтавская Ворскла уступила во втором вибриковом раунде грузинской Дили (4:3 по итогам двух матчей) и завершила свои выступления в еврокубках этого сезона. Наше государство на этом турнире представит еще один украинский коллектив. В частности, киевское Динамо дебютирует в Лиге конференций матчами третьего квалификационного этапа против греческого Ариса (смогли пройти Арарат-Армения), которые пройдут параллельно матчам отбора в ЛЕ – 10-го и 17-го августа.
Украинские болельщики еще должны за кем следить. Роман Безус, который в футболке киприотской Омонии оформил 5 голов на предыдущей стадии (прошли азербайджанскую Габалу), теперь попытается повторить подвиг против датского Митьюлланна (преодолел Нидерконр из Люксембурга). Александр Драмбаев в составе хорватского Осиека (оказались сильнее венгерского Залаэгерсега) встретится с турецкой Аданой Демирспор, получив шанс отомстить за Евгения Каноплянку, который с Клужем вылетел от "голубых молний".
Андрей Маркович, выступающий за андоррскую Санта-Колому, попытается совершить очередную сенсацию против нидерландского АЗ (Маркович с андорцами прошел Пенибонт из Уэльса и черногорскую Сутьеску). Александр Романчук в футболке венгерского Дебрецена (прошли армянский Алашкерт) сыграет против австрийского Рапида, а Андрей Шахов, защищающий цвета казахстанского Тобола (преодолели финскую Хонку и швейцарский Базель) встретится с ирландским Дерри Сити (оказался сильнее).
Антон Братков с армянским Пюником (прошли эстонскую Нарву и шведский Кальмар) попытается преодолеть норвежский Буде-Глимт (обыграли чешский Богемианс). Обидчики Ворсклы Андрей Демченко, Николай Ковталюк и Евгений Кучеренко в составе грузинской Дели приложат усилия, чтобы повторить свой подвиг с киприотским АПОЭЛем (преодолел сербскую Войводину).
Пары третьего отборочного раунда ЛК
- АЭК Ларнака (Кипр) – Маккаби Т-А (Израиль)
- Сабах (Азербайджан) – Партизан (Сербия)
- Сепси (Молдова) – Актобе (Казахстан)
- Рапид (Австрия) – Дебрецен (Венгрия)
- Хайдук (Хорватия) – ПАОК (Греция)
- Санта-Колома (Андорра) – АЗ (Нидерланды)
- Целье (Словения) – Неман (Беларусь)
- Бешикташ (Турция) – Нефтчи (Азербайджан)
- Омония (Кипр) – Митьюлланд (Дания)
- Арис (Греция) – Динамо (Украина)
- Легия (Польша) – Аустрия (Австрия)
- Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Левски (Болгария)
- Хиберниан (Шотландия) – Люцерн (Швейцария)
- Виктория (Чехия) – Гзира (Мальта)
- Арока (Португалия) – Бранн (Норвегия)
- Гент (Бельгия) – Погонь (Польша)
- Адана Демирспор (Турция) – Осиек (Хорватия)
- Б36 (Фарерские острова) – Риека (Хорватия)
- Твенте (Нидерланды) – Рига (Латвия)
- Русенборг (Норвегия) – Хартс (Шотландия)
- Фенербахче (Турция) – Марибор (Словения)
- Брюгге (Бельгия) – КА Акюрейри (Исландия)
- Дела (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр)
- Лех (Польша) – Спартак Трнава (Словакия)
- Стяуа (Румыния) – Норшеланн (Дания)
- Тобол (Казахстан) – Дерри Сити (Ирландия)
- Буде-Глимт (Норвегия) – Пюник (Армения)
- Хамрун (Мальта) – Ференцварош (Венгрия)
- Фарул (Румыния) – Флора (Эстония)
- Вальмиера (Латвия) – Партизани (Албания)
- Балкани (Косово) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)