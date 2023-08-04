Завершился второй квалификационный раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Европейский клубы узнали своих очередных оппонентов в отборочном раунде, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Два шага к мечте: украинцы узнали соперников в третьем квалификационном раунде в ЛЧ

Украину в текущем сезоне в еврокубках представляют 5 коллективов. Донецкий Шахтер сразу получил возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Днепр-1 также на правах вице-чемпиона страны имел шанс пробиться к основному этапу ЛЧ, однако в квалификации уступил греческому Панатинаикосу (5:3 по сумме двух матчей), а таким образом, "спортклубовцы" отправились в отборочный раунд второго по престижности клубного турнира в Европе.

Лига Европы

Уже 10 и 17 августа состоятся матчи третьего квалификационного раунда в Лигу Европы. Именно на этой стадии свои силы попробует днепровский коллектив, которого уже ждет Славия Прага. Для вице-чемпионов Чехии этот этап станет первым отборочным в текущей кампании. Также стоит отметить, что в составе красно-белых выступает защитник сборной Украины Тарас Качараба. Первый матч Днепр-1 проведет на выезде.

Но вот это не единственные представители Украины в третьем квалификационном раунде в Лигу Европы. В составе молдавского Шерифа (вылетели из отбора в ЛЧ от Маккаби Хайфа) выступает Максим Коваль, который поможет своему коллективу выбить из еврокубковой арены белорусский БАТЭ. А вот Лудогорец, цвет которого защищает бывший защитник национальной сборной Игорь Пластун, померяется силами с казахстанской Астаной. Болгарский коллектив уже вылетел из квалификации в ЛЧ от Олимпии из Лубляны.

Кстати говоря. Луганская Заря вступит в борьбу за еврокубки по следующему отборочному раунду. "Бело-черные" еще не знают, кому будут противостоять, однако точно могут быть убеждены, что в еврокубках в этом сезоне сыграют. Дело в том, что даже в случае поражения в "финале" квалификации к ЛЕ, Заря сразу попадет в групповой этап ЛК.

Пара квалификации к ЛЕ

Жальгирис (Литва) – Хеккен (Швеция)

Карабах (Азербайджан) – ИК (Финляндия)

Зрински (Босния и Герцеговина) – Брейдаблик (Исландия)

Шериф (Молдова) – БАТЭ (Беларусь)

Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария)

Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)

Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)

Лига Конференций

Украина уже потеряла одного представителя в Лиге конференций этого сезона, поскольку полтавская Ворскла уступила во втором вибриковом раунде грузинской Дили (4:3 по итогам двух матчей) и завершила свои выступления в еврокубках этого сезона. Наше государство на этом турнире представит еще один украинский коллектив. В частности, киевское Динамо дебютирует в Лиге конференций матчами третьего квалификационного этапа против греческого Ариса (смогли пройти Арарат-Армения), которые пройдут параллельно матчам отбора в ЛЕ – 10-го и 17-го августа.

Украинские болельщики еще должны за кем следить. Роман Безус, который в футболке киприотской Омонии оформил 5 голов на предыдущей стадии (прошли азербайджанскую Габалу), теперь попытается повторить подвиг против датского Митьюлланна (преодолел Нидерконр из Люксембурга). Александр Драмбаев в составе хорватского Осиека (оказались сильнее венгерского Залаэгерсега) встретится с турецкой Аданой Демирспор, получив шанс отомстить за Евгения Каноплянку, который с Клужем вылетел от "голубых молний".

Андрей Маркович, выступающий за андоррскую Санта-Колому, попытается совершить очередную сенсацию против нидерландского АЗ (Маркович с андорцами прошел Пенибонт из Уэльса и черногорскую Сутьеску). Александр Романчук в футболке венгерского Дебрецена (прошли армянский Алашкерт) сыграет против австрийского Рапида, а Андрей Шахов, защищающий цвета казахстанского Тобола (преодолели финскую Хонку и швейцарский Базель) встретится с ирландским Дерри Сити (оказался сильнее).

Антон Братков с армянским Пюником (прошли эстонскую Нарву и шведский Кальмар) попытается преодолеть норвежский Буде-Глимт (обыграли чешский Богемианс). Обидчики Ворсклы Андрей Демченко, Николай Ковталюк и Евгений Кучеренко в составе грузинской Дели приложат усилия, чтобы повторить свой подвиг с киприотским АПОЭЛем (преодолел сербскую Войводину).

Пары третьего отборочного раунда ЛК