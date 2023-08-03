В первом матче 2-го раунда Лиги конференций Роман Безус стал автором хет-трика в ворота азербайджанской Габалы. В домашнем поединке украинец решил не останавливаться на достигнутом, пишет 24 Канал.

Читайте также Грузинские фанаты передали приветствие украинским ультрас, которые служат на фронте: мощное фото

Безуса не остановить

Уже на 5-й минуте матча Безус отправил мяч в сетку ворот азербайджанцев. Роман успешно воспользовался фланговым навесом партнера по команде. На первый удар украинца голкипер соперников среагировал, но вторым касанием бомбардир исправил ошибку.

Видео первого гола Безуса

На 30-й минуте встречи Омония получила право на одиннадцатиметровый. К отметке подошел Безус и хладнокровно реализовал приговор судьи.

Видео второго гола Безуса

Таким образом, украинский атакующий хавбек забил 5 голов в 2 матчах. Кстати, Роман уже превзошел свой бомбардирский показатель в прошлом сезоне. Тогда Безус забил 4 гола в 36 поединках.