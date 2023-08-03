Завершились матчи второго квалификационного раунда в Лигу чемпионов. Украинцы, еще участвующие в соревнованиях, узнали новых соперников. 24 Канал.

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Есть за кем следить

Единственный коллектив, участвовавший в квалификации в Лигу чемпионов под сине-желтым флагом, Днепр-1, к сожалению, покинул турнир. "Спортклубовцы" в двухматчевом противостоянии уступили греческому Панатинаикосу (5:3) и теперь попробуют свои силы в отборе Лиги Европы, где встретятся с чешской Славией. В Лиге чемпионов Украину будет представлять донецкий Шахтер, сразу попавший в групповой этап соревнований и во время жеребьевки будет находиться в третьей корзине. Однако есть еще несколько футболистов с украинским паспортом, которые примут участие в третьем квалификационном раунде в Лигу чемпионов.

Руслан Малиновский (Марсель, Франция)

Один из ведущих футболистов сборной Украины снова вернулся к выступлениям в Лиге чемпионов (ранее играл с Аталантой). Марсель, цвета которого защищает Руслан, ожидал победителя пары Днепр-1 – Панатинаикос. Так сложилось, что именно "олимпийцам" во главе с Малиновским, которые являются фаворитами встречи, придется отомстить обидчикам украинского коллектива. К тому же если греческий коллектив уже имеет за спиной одну отборочную стадию, то для французского клуба данный этап станет первым квалификационным раундом в нынешней кампании.

Владислав Кочергин (Ракув, Польша)

Еще один игрок сборной Украины, еще не успевший наиграться в главной команде страны, активно помогает польскому коллективу выбраться в самый престижный клубный турнир. В третьем отборочном раунде ченстоховский клуб встретится с киприотским Арисом, который, как и Ракув, стал чемпионом своей страны в прошлом раунде.

Следует отметить, что польский коллектив начинал свой путь от первого квалификационного этапа в ЛЧ, а киприотский – со второго. Таким образом, Ракув успел справиться с эстонской Флорой (4:0 по итогам двух матчей, Кочергин забил один из голов), а также азербайджанским Карабахом (4:3). Арис же в свою очередь взял верх над белорусским БАТЭ, заколотив сопернику за два матча 11 голов, пропустив 5.

Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия)

Левый защитник уже успел стать основным футболистом в своем новом коллективе. Михайличенко хорошо провел все свои три стартовых встречи в загребском клубе, поэтому точно стал усилением для Динамо. Богдан также имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов (в составе Шахтера), поэтому в очередной раз пригодится своей команде. В третьем квалификационном раунде в самый престижный клубный турнир Динамо Загреб встретится с греческим АЕКом. Стоит отметить, что хорватский коллектив уже успел преодолеть одну отборочную стадию, взяв верх над казахстанской Астаной (6:0 по итогам двух матчей). АЭК же в свою очередь только начинает свой путь.

Пара третьего квалификационного раунда ЛЧ

Ракув (Польша) – Арис (Кипр)

Слован Братислава (Словакия) – Маккаби Хайфа (Израиль)

АЕК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия)

Олимпия Любляна (Словения) – Галатасарай (Турция)

Копенгаген (Дания) – Спарта Прага (Чехия)

Клаксвик (Фарерские острова) – Молде (Норвегия)

Брага (Португалия) – Бачка-Топола (Сербия)

Рейнджерс (Шотландия) – Серветт (Швейцария)

Панатинаикос (Греция) – Марсель (Франция)

ПСВ (Нидерланды) – Штурм Грац (Австрия)

Напомним, что первые встречи этой стадии состоятся 8/9 августа, а ответные матчи – 15 августа. Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 7 августа