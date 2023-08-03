Дила – Ворскла 3:1 (по двум матчам 4:3)

Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Первая встреча между этими командами закончилась в пользу Ворсклы 2:1. Поэтому команда Виктора Скрипника подошла ко второму матчу с определенным преимуществом, пишет 24 Канал.

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Уже с первых минут стало ясно, кто больше времени будет проводить в атаке. Дила прижала Ворсклу к своим воротам, а выходы Исенко далеко из своих владений заставляли хвататься за голову приверженцев полтавского коллектива.

На 22-й минуте хозяева имели убийственный момент, чтобы открыть счет в матче. Ковталюк и Гейл не смогли забить в пустые ворота, ведь голкипера своей игрой покинули уже за пределами момента.

Через 10 минут молодой Исенко удачно сыграл на выходе и не дал Ковталюку перевести мяч в его ворота.

К сожалению, уже в первом тайме Скрипник был вынужден производить первую замену. Фелипе не смог продолжить игру из-за повреждений. Вместо него на поле появился Бацула.

Гол в раздевалку от грузин

Эмоции переполняли не только на поле, но и за его пределами. Григорий Ярмаш увидел перед собой красную карточку из-за эмоций в технической зоне.

Активность Дилы таки была вознаграждена. Грузинам удалось забить гол в раздевалку. На последней минуте первого тайма Исенко снова очень далеко вышел из ворот. Мяч после дальнего удара Сантоса встряхнул перекладину ворот Ворсклы, здесь голкипер уже был бессилен. Футболисты полтавского клуба пытались головой выбить мяч дальше от ворот, но на добивании был Парулава, открывший счет во встрече – 1:0 в пользу Дели.

Именно с таким счетом закончилась первая часть встречи.

Второй тайм активнее начали гости из Полтавы. Кане в упор пробил мимо ворот соперника. Прекрасный момент не реализовал легионер ворсклян.

После чего мяч снова под свой контроль взяли хозяева поля.

Голевая перестрелка

Во втором тайме у обеих команд было несколько шансов. Один из таких был реализован на 71-й минуте, когда Ковталюк мастерски обыграл Исенко и удвоил преимущество Дилы 2:0.

Уже через три минуты ворскляне сократили отставание до минимума. Ворскла забила рабочий гол в борьбе. Степанюк оттер опекуна, обыграл голкипера и отправил мяч уже в пустые ворота. Счет стал 2:1 в пользу Дилы.

К сожалению, в последние десять минут хозяева увеличили свое преимущество. Сверхтехнический Гейл оттер Пердуту и легко переиграл Исенко, действовавший в этом матче очень неуверенно на выходах – 3:1.

Ворскла проиграла Диле 3:1 и прощается с Лигой конференций.