Панатинаикос – Днепр-1 2:2

Голы: Шпорар, 15, 70 – Довбик, 24, Сарапий, 54.

Днепр-1 отыграл свой второй матч против Панатинаикоса в квалификации Лиги чемпионов. Первая игра получилась провальной для вицечемпиона УПЛ, пишет 24 канал.

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В номинально домашнем матче в словацком Кошице греки получили комфортное преимущество при счете 3:1. В Афинах нашей команде нужно было выигрывать как минимум в два мяча.

Перед игрой у днепрян возникли проблемы со здоровьем у ряда грацов. Футболисты начали жаловаться на отравление, а клуб обвинил Панатинаикос в ненадлежащей организации матча.

Детская ошибка от обороны

Как результат, с первых минут не смогли выйти Гуцуляк и Сваток. С другой стороны в основу вернулся Пихаленок, который был травмирован. Игра сразу пошла не по плану украинцев.

Дикое недоразумение возникло между Адамюком и Волынцом. В результате Шпорар перехватил мяч и опрокинул кипера Днепра-1. Это поставило команду Кучера перед необходимостью забивать как минимум трижды.

Первый гол Шпорара:

Как Днепр-1 завелся

Гости поначалу никак не реагировали на пропущенный гол, но феерия от Довбика оживила команду. Артему удался невероятный дриблинг, финалом которого стал забитый мяч с острого угла.

Видео гола Довбика:

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После этого днепряне продолжили давление. Довбик даже забил второй раз, но перед этим Бланко подыграл себе рукой, поэтому гол был отменен. Но выйти вперед украинцам удалось сразу после перерыва.

На 54 минуте Мирошниченко исполнил навес с углового и защитники Панатинаикоса забыли в своей площадке о Сарапие. Эдуард в упор расстрелял ворота Бриньоли.

Как забивал Сарапий:

Роковой провал и удаление

Гости продолжили давить, ведь оказались в одном голе от цели. Кучер запустил Гуцуляка, Когута и Танчика, но существенной выгоды это не принесло.

А вот одна из контратак греков завершилась успешно. Джуричичу разрешили пройти по флангу и прострелить в центр, где никто не закрыл Шпорара. Словенец без проблем оформил дубль.

Как Шпорар оформил дубль:

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Это по сути сняло все вопросы о победителе дуэли. Добил днепрян судья, в неоднозначном моменте выписавший Танчику прямую красную. Подкат Владимира под Хуанкара скорее тянул на желтую карточку.

Таким образом, Днепр-1 завершает выступления в Лиге чемпионов и теперь попытается штурмовать другой еврокубок – Лигу Европы. Там в третьем раунде квалификации украинская команда будет противостоять вицечемпиону Чехии пражской Славии. Матчи пройдут 10 и 17 августа.