Завершився другий кваліфікаційний раунд до Ліги Європи та Ліги конференцій. Європейський клуби дізнались своїх чергових опонентів у відбірковому раунді, пише 24 Канал.

Варте уваги Два кроки до мрії: українці дізнались суперників у третьому кваліфікаційному раунді до ЛЧ

Україну в поточному сезоні в єврокубках представляють 5 колектитивів. Донецький Шахтар відразу отримав нагоду потрапити у груповий етап Ліги чемпіонів. Дніпро-1 також ж на правах віце-чемпіона країни мав шанс пробитись до основного етапу ЛЧ, проте у кваліфікації поступився грецькому Панатінаїкосу (5:3 за сумою двох матчів), а таким чином, "спортклубівці" відправились у відбірковий раунд другого за престижністю клубного турніру в Європі.

Ліга Європи

Уже 10-го та 17-го серпня відбудуться матчі третього кваліфікаційного раунду до Ліги Європи. Саме на цій стадії свої сили спробує дніпровський колектив, на якого уже чекає Славія Прага. Для віце-чемпіонів Чехії даний етап стане першим відбірковим у поточній кампанії. Також варто відзначити, що у складі "червоно-білих" виступає захисник збірної України Тарас Качараба. Перший матч Дніпро-1 проведе на виїзді.

Та от це не єдині предтавники України у третьому кваліфікаційному раунді до Ліги Європи. У складі молдовського Шерифу (вилетіли з відбору до ЛЧ від Маккабі Хайфа) виступає Максим Коваль, який допоможе своєму колективу вибити з єврокубкової арени білоруський БАТЕ. А от Лудогорець, кольори якого захищає колишній захисник національної збірної Ігор Пластун, поміряється силами із казахстанською Астаною. Болгарський колектив уже вилетів з кваліфікації до ЛЧ від Олімпії з Лубляни.

До речі. Луганська Зоря вступить у боротьбу за єврокубки з наступного відбіркового раунду. "Біло-чорні" ще не знають кому будуть протистояти, проте точно можуть бути переконані, що у єврокубках в цьому сезоні зіграють. Діло в тому, що навіть в разі поразки у "фіналі" кваліфікації до ЛЄ, Зоря відразу потрапить у груповий етап ЛК.

Пари кваліфікації до ЛЄ

Жальгіріс (Литва) – Хеккен (Швеція)

Карабах (Азербайджан) – ГІК (Фінляндія)

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Брейдаблік (Ісландія)

Шериф (Молдова) – БАТЕ (Білорусь)

Астана (Казахстан) – Лудогорець (Болгарія)

Олімпіакос (Греція) – Генк (Бельгія)

Славія Прага (Чехія) – Дніпро-1 (Україна)

Ліга Конференцій

Україна уже втратила одного представника у Лізі конференцій цього сезону, оскільки полтавська Ворскла поступилась у другому вібріковому раунді грузинській Ділі (4:3 за підсумками двох матчів) та завершила свої виступи в єврокубках цього сезону. Нашу державу на цьому турнірі представить ще один український колектив. Зокрема, київське Динамо дебютує в Лізі конференцій матчами третього кваліфікаційного етапу проти грецького Арісу (змогли пройти Арарат-Арменія), які відбудуть паралельно матчам відбору до ЛЄ – 10-го та 17-го серпня.

Українські вболівальники ще мають за ким слідкувати. Роман Безус, який у футболці кіпріотської Омонії оформив 5 голів на попередній стадії (пройшли азербайджанську Габалу), тепер спробує повторити подвиг проти данського Мітьюлланна (здолав Нідерконр із Люксембургу). Олександр Драмбаєв у складі хорватського Осієку, (виявилися сильнішими за угорський Залаеґерсеґ) зустрінеться із турецькою Аданою Демірспор, отримавши шанс помститись за Євгена Каноплянку, який із Клужем вилетів від "блакитних блискавох".

Андрій Маркович, який виступає за андоррську Санта-Колому, спробує створити чергову сенсацію проти нідерландського АЗ (Маркович з андорццями пройшов Пенібонт з Уельсу та чорногорську Сутьєску). Олександр Романчук у футболці угорського Дебрецена (пройшли вірменський Алашкерт) зіграє проти австрійського Рапіда, а Андрій Шахов, який захищає кольори казахстанського Тоболу (здолали фінську Хонку та швейцарський Базель) зустрінеться з ірландським Деррі Сіті (виявився сильнішим за фінський КуПС).

Антон Братков з вірменським Пюніком (пройшли естонську Нарву та шведський Кальмар) спробує подолати норвезький Буде-Глімт (обіграли чеський Богеміанс). Кривдники Ворскли Андрій Демченко, Микола Ковталюк та Євген Кучеренко у складі грузиснькою Діли прикладуть зусиль, аби повторити свій подвиг з кіпріотським АПОЕЛем (здолав сербську Войводіну).

Пари третього відбіркового раунду ЛК