Министр молодежи и спорта, а по совместительству председатель НОК Украины Вадим Гутцайт одобрительно отреагировал на ограничения в отношении спортсменов из России и Белоруссии, принятые Исполкомом Международного олимпийского комитета. Однако половинчатое решение не всем пришлось по душе.

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Захарова: Высшее спортивное руководство позорит нашу страну

Олимпийская чемпионка и вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова категорически не согласна на компромиссы с агрессором. Поэтому она резко осудила позицию главы НОК Украины.

"Теперь и мое мнение по поводу реакции министерства молодежи и спорта и НОК на решение МОК допускать на международные соревнования россиян и белорусов.

У меня вопрос: за кого наш министр, он президент НОК?

Спасибо за допущение спортсменов стран-агрессоров даже под нейтральным флагом – неприемлемо.

Потому что в Украине больше года идет война и все эти лояльные решения уже показали свою неэффективность. Надо жестко, без компромиссов во всех областях заблокировать россиян и белорусов, чтобы это отразилось на жизни населения этих стран и их элиты.

Спасибо за то, что решение об участии в Олимпийских играх-2024 спортсменов России и Белоруссии не принято – это вообще кринж.

Высшее спортивное руководство не только такими высказываниями позорит нашу страну, но и мешает нашему адекватному и активному спортивному сообществу защищать себя и отстаивать свои права и крепкую позицию.

В то время как президенты других стран критикуют решение МОК, высший спортивный орган власти не только позорит нашу спортивную семью, но подставляет нашего президента и Украину в целом.

Таких ватников нужно гнать в три шеи, тогда и победа не за горами", – написала Захарова в Facebook.

Отметим, что МОК еще принял окончательное решение по поводу участия россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже-2024. Как заявил Томас Бах, этот вопрос будет рассмотрен за год до начала соревнований.