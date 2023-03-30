28 марта Исполком МОК принял скандальное решение по участию россиян и белорусов в международных соревнованиях. Чтобы погасить волну возмущения, президент МОК Томас Бах провел пресс-конференцию, на которой сделал несколько заявлений.
Читайте также Почему российские "нейтральные" спортсмены – это те же "зеленые человечки", которые захватывали Крым
Участие спортсменов стран-агрессоров в ОИ под вопросом
Как заявил глава МОК, решение об участии представителей России и Беларуси в Олимпиаде-2024 может быть принято не раньше, чем за год до начала соревнований.
Решение об участии спортсменов из России и Беларуси будет определенно принято после того, как до Олимпийских игр останется год,
– заявил Бах.
Ситуация выходит из-под контроля
Как известно, Исполком разрешил россиянам участвовать в соревнованиях спортсменов-индивидуалов под нейтральным флагом. Однако ряд стран Азии и Африки готовы разрешить агрессорам выступать под государственными флагами.
Олимпийские комитеты ряда азиатских и африканских стран заявили, что готовы разрешить российским спортсменам выступать под своим флагом,
– сказал на пресс-конференции президент МОК.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Таким образом, решение об участии россиян и белорусов в ОИ станет известно летом этого года.
Очевидно, что Комитет попытается любыми методами привлечь спортсменов из стран-агрессоров к поездке на Олимпиаду в Париже.