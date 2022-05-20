Уимблдон лишили очков из-за отстраненных теннисистов из России и Беларуси

Женская ассоциация тенниса (WTA) вслед за ATP окончательно решила не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022. И это все из-за молчаливых русских и белорусских теннисистов.

WTA поддержала ATP

Женская ассоциация тенниса приняла сложное решение по рейтинговым очкам за выступление на Уимблдоне. В заявлении исполнительный директор WTA Стив Саймон объяснил решение Ассоциации не начислять баллы за турнир в Великобритании.

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В заявлении осудили нападение России, пожелали Украине мира и скорейшего окончания войны, но уверены, что отстранение российских и белорусских теннисистов от Уимблдона неправильно. В WTA уверяют, что спортсмены не должны страдать из-за своей национальности или действия власти родной страны.

Недавние решения, принятые Всеанглийским клубом тенниса на траве (AELTC) и Ассоциацией тенниса на траве (LTA), запретить спортсменам участвовать в предстоящих соревнованиях на траве Великобритании, нарушают этот фундаментальный принцип, четко воплощенный в правилах WTA, турниров Гренд Слэм и соглашении WTA с турнирами Гренд Слэм,

– говорится в объяснении.

В Ассоциации отметили, что готовы изменить свое решение, если AELTC пересмотрит устранение российских и белорусских теннисистов.

"Мы сохраняем надежду и готовы переоценить начисление очков, если найдем решение, имеющее консенсус со всех сторон и даст нашим игрокам возможность соперничать в единой среде", - с надеждой написали в WTA.

Также под эти санкции попали турниры в Ноттингеме, Бирмингеме и Истборне. Правда, очки останутся из-за того, что теннисисты враждебных стран будут параллельно выступать на других соревнованиях.

Бан теннисистов не поддержали топовые "коллеги по цеху"

Организаторы Уимблдона официально объявили об отстранении российских и белорусских теннисистов от престижного турнира. Это решение справедливо, если смотреть на ужасы, которые эти враждебные страны сделали в Украине.

В теннисном кругу достаточно неоднозначно отреагировали на бан россиян и белорусы. Рафаэль Надаль, Новак Джокович, ранее предлагавший свою помощь Украине через нашего Сергея Стаховского, Паула Бадоса, Александр Бублик, Энди Маррей и другие.

В то же время украинские теннисистки полностью поддержали столь жесткое решение. Украинцы не знают, как выходить на один корт с соперниками, пока их страны убивают мирное население Украины.

Первая ракетка России Даниил Медведев впервые прокомментировал войну на Украине, но сделал это очень нейтрально. Теннисист заявил, что ему досадно из-за сложившейся в Украине ситуации, но в то же время не осудил агрессию своей страны.