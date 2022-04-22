Италия против теннисистов из враждебных стран

Мастерс в Риме может состояться без представителей России и Белоруссии. Власти Италии требуют организаторов турнира отстранить от участия теннисистов этих стран.

К теме Я не политик, – теннисист из России назвал отстранение от Уимблдона бессмысленным

Такое решение поддерживает президент НОК Италии Джованни Малаго. Итальянцы не хотят видеть теннисистов из враждебных стран.

Напомним, что 20 апреля официально отстранили россиян и белорусов от Уимблдона-2022. Российский теннисист Андрей Рублев уже отреагировал на решение правительства. Он заявил, что не видит в этом решения никакой логики.

А вот ATP и WTA не поддерживают отстранение теннисистов этих стран от Уимблдона. В мужской Ассоциации называют этот поступок несправедливым.

Украинские ведущие теннисисты обратились к Ассоциации с требованием дисквалифицировать тех представителей, которые продолжают умалчивать об агрессии России. Украинцы предлагают WTA, ATP и ITF допускать к турнирам только тех, кто осудил Владимира Путина и Александра Лукашенко.