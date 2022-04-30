Теннисистка: Спортсмены не должны

Возглавляющая вторую позицию в мировом рейтинге испанская теннисистка Паула Бадоса заявила, что отстранение россиян и белорусов является несправедливым решением.

До речі Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали відсторонення росіян від Вімблдону

Для меня это решение не имеет никакого смысла. Война – это нечто очень сильное, чего не должно быть. Но смешивание политики со спортом, особенно с теннисом, в котором мы играем под своим флагом, но представляем свое имя, мне кажется несправедливым. Мы не виноваты,

– сказала она.

Хотим отметить, что ни один из российских и белорусских теннисистов не осудил действия своей страны. Их позиция достаточно нейтральна. Высказывания "Нет войне" ничего не стоят, поскольку ни один цивилизованный человек не хочет, чтобы в 21 веке была война. Российские и белорусские теннисисты продолжают молчать, а разве это не преступление?

К слову. Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них.

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