Джокович не поддерживает решение Уимблдона

Когда весь спортивный мир борется с устранением россиян и белорусов от международной арены, теннисные структуры продолжают защищать спортсменов стран-агрессоров. Новак Джокович также прокомментировал решение.

До теми Тенісистів з Росії та Білорусі не допустять до Вімблдону

Звезда мирового тенниса вступилась за отстраненных россиян и белорусов. Он подчеркнул, что принятое решение несправедливо.

"Разговаривал с некоторыми российскими игроками в Белграде. Очевидно, что это нелегкая ситуация, когда тебя лишают права участвовать в одном из крупнейших турниров, если не самом крупном турнире в мире", - сказал серб.

Это тяжело. Понимаю, что есть разочарование. АТР собирается проанализировать всю ситуацию и осознать, что можно сделать. Я не общался с людьми с ATP, потому не уверен в этом. Моя ситуация, которая была в начале года в Австралии – не такая же. Но неприятно знать, что не можешь сыграть",

– отметил Джокович.

Он также подчеркнул, что следует защитить очки российских и белорусских теннисистов, которые не сыграют.

"До сих пор остаюсь при своей позиции, не поддерживаю это решение. Думаю, это несправедливо, неправильно. Но имеем, что имеем. Они имеют право принимать решения. Теперь Совет игроков АТР и руководство тура будут решать вместе с теннисистами, которым может быть лучшее решение. Решение вопроса – сохранить очки, забрать 50% или какое-либо другое решение", – добавил Новак.

Позиция мировых лидеров, откровенно, удивляет. Ни один игрок из России и Белоруссии не осудил действия своей страны. Однако они успели высказаться о своем отстранении. Молчание может говорить об одном – они поддерживают своих президентов.

Почему же Джокович не говорит об украинских спортсменах, которые не могут тренироваться и выступать на международной арене из-за полномасштабной войны? Россия начала кровавую войну в центре Европы, она продолжает убивать мирных украинцев, уничтожать нашу культуру и историю.

Мировые спортсмены продолжают защищаться за россиян и белорусов, которые не могут и слова произнести о войне в Украине.