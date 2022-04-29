Ястремская: Другие наши игроки тоже его поддерживают

Даяна Ястремская не понимает, как бы она выходила на корт против теннисистов, поддерживающих безумные решения Владимира Путина. Украинка полностью поддерживает устранение россиян и белорусов от престижного турнира.

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Одесситка уверена, что снятие очков в рейтинге изрядно разозлит многих теннисистов.

Как я смогла бы играть против этих игроков на турнире, когда весь мир говорит о войне против Украины? Поэтому я думаю, что решение, которое они принимают, правильно. Другие наши игроки тоже его поддерживают. Что касается позиции ATP и WTA о возможном снятии очков, думаю, что этот момент не связан с тем, что они приняли против игроков из России и Белоруссии. Конечно, если они снимут очки, много игроков очень разозлится,

– сказала Ястремская.

Обратите внимание. Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.

Отметим, что Даяна Ястремская выступает на 1000-нике в Мадриде. Украинка успешно прошла квалификационную сетку и уже одержала первую победу в основе. Даяна вышла во второй круг благодаря отказу соперницы.

Интересно, что власти Италии требуют отстранить от соревнований российских и белорусских теннисистов от Мастерса в Риме.