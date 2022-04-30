Экс-россиянин: Это решение организаторов и правительства – они имеют на это право

Теннисист довольно нейтрально высказался о решении Уимблдона. Он также не осудил действия России, именно эту страну представлял до 2016 года.

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Не хочу оценивать, правильно это или нет, но с радостью скажу, что об этом думаю. Это решение организаторов и правительства – они имеют на это право,

– сказал Бублик.

Он также заявил, что "спорт не следует смешивать с политикой". Экс-россиянин считает, что таким образом организаторы турнира ограничивают болельщиков.

"Для меня спорт – это еще и средство, чтобы отвлекаться от повседневной жизни, если можно так сказать, и никакой спорт не должен смешиваться с политикой. Ведь все состоит в том, чтобы сесть перед телеэкраном с пивом и смотреть выступление любимого игрока или команды. Плохо, что болельщиков в определенной степени ограничивают.

У меня самого давно нет российского гражданства, потому что двойное гражданство запрещено и нет связей с российской теннисной Федерацией. Я казахстанец и играю за эту страну уже шесть лет. Горжусь тем, что представляю Казахстан в Кубке Дэвиса, на Азиатских и Олимпийских играх", – добавил теннисист.

Бублик до 2016-го представлял Россию, а впоследствии получил гражданство Казахстана.

Обратите внимание! 20 апреля организаторы Уимблдона сообщили, что россияне и белорусы не смогут принять участие в турнире.