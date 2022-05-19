Ястремская: Мы ждем от них публичной реакции

Четвертая ракетка Украины еще ждет публичных высказываний от российских и белорусских теннисистов. Даяна Ястремская считает, что "коллеги по цеху" должны заговорить о войне на Украине, которую начали их вражеские страны.

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Если они не прервут молчание, то украинские теннисисты не видят смысла выходить против таких соперников на корт. Такие теннисисты должны заплатить за свое молчание, когда в этот момент украинцы продолжают страдать от агрессии оккупантов.

Мы ждем от них публичной реакции. Они должны высказать свою точку зрения. Было бы хорошо, если бы завтра спортсмены из России прервали молчание. Даже если их слов недостаточно, им нужно выступить публично. В противном случае мы не должны играть против них на соревнованиях. Что я сделаю, если встреча игрока из России на корте или за его пределами? Ничего. Я считаю, что они сами должны подойти к нам и объяснить все. Если они глухи к страданиям украинского народа, то должны за это заплатить,

– сказала Ястремская.

Напомним, что одесситка была в списке украинских теннисистов, которые обратились в теннисные ассоциации относительно нейтральной позиции россиян и белорусов, которые продолжают играть в Туре.

Интересно! Даяна Ястремская занимает 80-ю позицию в рейтинге WTA. В последнем матче украинка проиграла американке Клэр Лю – 1:6, 3:6 на турнире в Париже.

Ранее Свитолина тоже публично заявила, что ожидает высказываний россиян и белорусов, за что получила оскорбительный ответ от президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. За первую ракетку Украины бывший американский теннисист Энди Роддик и глава НОК Украины Сергей Бубка.

Молчание, которое будет дорого стоить для теннисистов из России и Беларуси