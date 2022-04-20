Еще один шаг к бездну для российского спорта
Уимблдон-2022, скорее всего, состоится без участия представителей Беларуси и России. Эти страны ведут открытую войну против Украины.
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По информации известного издания, организаторы турнира вроде бы уже приняли столь жесткое, но справедливое решение в сторону российских теннисистов. Также не исключено, что вслед за россиянами к соревнованиям не будут допущены белорусы.
Ранее сообщалось, что теннисисты этих враждебных стран смогут принять участие в Уимблдонском турнире, если публично осудят агрессию своих государств в сторону Украины.
Отметим, что представители этих стран-врагов уже были отстранены от командных соревнований – Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.
Российские теннисисты пробовали поднимать тему войны
- Первая ракетка России Даниил Медведев в начале войны в Украине убрал из своего аккаунта в инстаграмме российский флажок.
- Теннисист держит достаточно нейтральную позицию. Он заявил, что хочет мира в мире, но не осудил агрессию своей страны в сторону Украины.
- Другой россиянин Андрей Рублев после победного матча написал на объективе камеры "Нет войне".