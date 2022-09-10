Позиция УАФ
Украинская ассоциация футбола 10 сентября отреагировала на информацию. В УАФ обратились к УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведение товарищеского матча россия – Босния и Герцеговина.
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"Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА.
В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями", – заявили в УАФ.
Напомним, что игра запланирована на 19 августа в Санкт-Петербурге на "газпром-арене".
Что известно о возможном матче
- Ведущие футболист Боснии и Герцеговины против проведения такого поединка, они подчеркнули, что не поедут в россию. Капитан сборной Эдин Джеко подчеркнул, что он солидарен с народом Украины.
- Также на ответный матч иронического отреагировал и лидер сборной Украины Руслан Малиновский.
- Информацию о матче между БиГ раскритиковала и мэр Сараево Беньямина Карич. Она подчеркнула, что город прекратит сотрудничество с Ассоциацией футбола, если этот матч все-таки состоится.