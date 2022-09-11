Фанаты против игры с россией
Лидеры сборной Боснии и Герцеговины выразили свою поддержку Украине и отказались участвовать в поединке против национальной команды из вражеской страны. Теперь за дело принялись фанаты европейской сборной.
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Болельщики Боснии и Герцеговины призывают бойкотировать товарищеский матч против России. Эта встреча должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
До этого поединка россияне сыграют против Киргизии и Ирана. Это еще две сборные, которые поют оды Владимиру Путину и стоят на стороне России.
Что известно о скандальном матче
- Футболисты Боснии и Герцеговины Эрвин Зуканович, Эдин Джеко и Миралем Пьянич выступили против контрольного спарринга против России. Зуканович заявил, что президент Ассоциации своим согласием на предложение россиян совершил позорный поступок.
- Пьянич первым прокомментировал эту сенсационную новость о товарищеском поединке. Ведущие футболисты этой сборной не будут играть против российской команды.
- УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить проведения этого матча.