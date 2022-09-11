Фанаты против игры с россией

Лидеры сборной Боснии и Герцеговины выразили свою поддержку Украине и отказались участвовать в поединке против национальной команды из вражеской страны. Теперь за дело принялись фанаты европейской сборной.

К теме Мэр Сараево раскритиковала решение ФА Боснии и Герцеговины сыграть товарищеский матч с россией

Болельщики Боснии и Герцеговины призывают бойкотировать товарищеский матч против России. Эта встреча должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

До этого поединка россияне сыграют против Киргизии и Ирана. Это еще две сборные, которые поют оды Владимиру Путину и стоят на стороне России.

Что известно о скандальном матче