Зуканович: Это позорный поступок со стороны президента ассоциации

Сборная Боснии и Герцеговины Эрвин Зуканович обратился к футболистам, которые сейчас представляют национальную команду. Он призывает их не ехать в россию.

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"Каждый игрок и работник сборной должен вести себя как Пьянич, который сразу все сказал. Это позорный поступок со стороны президента ассоциации. Очевидно, он перепутал, в какой стране живет и под каким флагом играет наша команда. Тот, кто появится на этом матче, больше не ступит в нашу страну.

Надеюсь, капитан сплотит команду и прямо заявит, что на игру в россию никто не явится. Это единственный правильный путь, а пока все выглядит как откровенное хамство", – сказал экс-игрок.

Кстати говоря. Зуканович 38 матчей в футболке сборной Боснии и Герцеговины.

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