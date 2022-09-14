Менало: Я против того, чтобы играть этот матч
Еще один футболист боснийской сборной выступил против матча с россией. Полузащитник Лука Менало высказал свое мнение по поводу поединка, который запланирован на 19 ноября в санкт-петербурге.
К теме Сборная Боснии и Герцеговины может попасть под санкции, если согласится на матч с россией, – СМИ
Игрок загребского Динамо заверил, что не будет толкаться в политические вопросы, но не хочет, чтобы его сборная играла против команды, начавшей войну в Украине.
Моя позиция в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и просто не считаю себя компетентным в этой сфере. Моя позиция четкая, и я против того, чтобы играть этот матч, но я не могу быть человеком, который скажет, правильно это или нет. Есть гораздо более умные и ответственные люди, чем я, и они должны знать, что делают. Мое мнение известно,
– сказал Менало.
Боснию могут наказать
- Лидеры Боснии и Герцеговины уже с первых дней выступили против проведения матча против россии. Футболисты заявили, что не будут играть против национальной команды из вражеской страны. Капитан сборной Эдин Джеко подчеркнул, что он солидарен с народом Украины, а первым об этом заявил Миралем Пьяныч.
- Бывший футболист боснийской сборной Эрвин Зуканович подверг критике решение Ассоциации.
- УАФ уже обратилась в УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить проведение этого поединка.
- Сборную Боснии и Герцеговины могут наказать, если те проведут игру против России, а болельщики команды призвали бойкотировать матч в россии.