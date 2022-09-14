Менало: Я против того, чтобы играть этот матч

Еще один футболист боснийской сборной выступил против матча с россией. Полузащитник Лука Менало высказал свое мнение по поводу поединка, который запланирован на 19 ноября в санкт-петербурге.

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Игрок загребского Динамо заверил, что не будет толкаться в политические вопросы, но не хочет, чтобы его сборная играла против команды, начавшей войну в Украине.

Моя позиция в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и просто не считаю себя компетентным в этой сфере. Моя позиция четкая, и я против того, чтобы играть этот матч, но я не могу быть человеком, который скажет, правильно это или нет. Есть гораздо более умные и ответственные люди, чем я, и они должны знать, что делают. Мое мнение известно,

– сказал Менало.

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