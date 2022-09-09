Сборная россии была отстранена от международных матчей. Но оказалось, что в УЕФА не против, чтобы страна проводила товарищеские матчи. Следовательно, в сентябре россияне сыграют против Киргизии, а в ноябре – против Ирана и Боснии и Герцеговины. При этом европейская сборная согласилась провести этот матч в санкт-петербурге.

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Такое решение вызвало критику, как со стороны болельщиков, так и футболистов команды.

"Я слышал о решениях Ассоциации. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спросили, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это не очень удачная идея. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В Ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", – заявил полузащитник Миралем Пьяныч.

По данным издания N1, которое пообщалось с некоторыми игроками сборной Боснии и Герцеговины, футболисты планируют отказаться от приглашения в команду на матч против россии.