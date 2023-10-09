Проблеск здравого смысла: УЕФА может отменить возвращение россиян в международный футбол

С начала полномасштабного вторжения ФИФА и УЕФА сразу отстранили российский футбол от участия в международных соревнованиях. В последнее время ассоциации попытались вернуть россиян в турниры, но такие шаги не понравились мировому сообществу.

В конце сентября УЕФА объявила о принятие позорного решения вернуть российские команды до 17 лет на международные соревнования по футболу. Через неделю тем же путем пошла и ФИФА по отношению к сборным.

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Давление на УЕФА может сработать

Это решение вызвало шквал критики национальных футбольных ассоциаций. Первой выступила с заявлением Англия, заявившая, что не будет играть с россиянами, несмотря на решение УЕФА, впоследствии до нее досоединился еще ряд стран с такой же позицией. Минспорта Украины также призвало ФИФА и УЕФА отменить решение о допуске россиян к международным соревнованиям.

Свою принципиальность всему миру показала и Швеция. Вице-президент конфедерации Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя спортивной конфедерации своей страны из-за того, что, несмотря на официальную позицию шведов, стал одним из трех вице-президентов УЕФА, проголосовавших за возвращение россиян к официальным матчам.

Такая солидарность с Украиной и неприятие решения УЕФА привели к тому, что президент футбольной ассоциации Александер Чеферин вынужден пересмотреть планы возвращения в европейский футбол российских спортсменов. Ведь лоббирование интересов страны, развязавшей самую большую войну в Европе со времен Второй мировой, вызвало огромный раскол в руководящем органе континентального футбола.

Сообщается, что все эти события побудили УЕФА внести этот вопрос в повестку дня на следующее заседание Исполнительного комитета, которое состоится 10 октября. Инсайдеры утверждают, что решение о возвращении россиян имеет все шансы быть измененным, именно таковы настроения в УЕФА.