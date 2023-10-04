Рагнар Клаван отреагировал на решение вернуть россиян в международные соревнования. Футболист аргументировал свою позицию.

Достойно внимания Безальтернативно: известно, какие страны примут Евро-2028 и 2032 год.

Разумные мысли в светлой голове

Эстонский исполнитель возмущен тем, что УЕФА допустил сборные России U-17 на международные соревнования. Рагнар Клаван выступил против возвращения российских юношей в мировой и европейский футбол. Игрок убежден, что у страны-агрессора нет никакого морального права выступать на мировой арене. Клаван поддержал Украину, отметив, что ни один уважающий себя сознательный спортсмен не может находиться на "одной сцене" с убийцами.

Мир не всегда можно разделить на белое и черное, но в этой ситуации это так. Пока в Украине ежедневно гибнут невинные люди, ни одна команда или спортсмен из Эстонии не могут участвовать в соревнованиях, где допускают спортсменов из страны-агрессора. Здесь нет оттенков серого ни в словах, ни в действиях,

– сказал.

Напомним. ФИФА вслед за УЕФА планирует допустить сборные России тех же возрастов к международным соревнованиям, придумав им специальный путь отбора к чемпионатам мира

Условия допуска страны-агрессора к соревнованиям от УЕФА