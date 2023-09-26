Мировой спорт начал отстраняться от России из-за войны в Украине. Команды из РФ не допускают к международным соревнованиям, а индивидуальным атлетам разрешают выступать под нейтральным флагом.

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Не стал исключением и футбол. УЕФА отстранил все российские клубы от еврокубков и не допустил Россию до матчей квалификации ЧМ-2022 и Евро-2024. Впрочем, теперь организация решила сделать шаг навстречу стране-агрессорке.

УЕФА сообщил, что планирует допустить российские команды в возрасте до 17 лет к международным соревнованиям. По их мнению, российские дети не должны страдать из-за войны. Свое несогласие с решением союза выразила Футбольная ассоциация Англии.

Мы не поддерживаем позицию повторного допуска России к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям. Наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против России,

– говорится в сообщении FA.

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Согласно заявлению УЕФА, команды U-17 из России не смогут использовать символику страны-оккупанта и его гимн. Матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.

Ранее Александр Чеферин уверял, что Россия не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война. Теперь же словенец стал рассказывать о нежелании дискриминировать русских детей.