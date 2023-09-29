Иначе как объяснить последнее решение УЕФА по поводу возврата сборной России U-17 к квалификационным турнирам. Однако единодушия в принятии постановления все же не было. Часть футбольных функционеров сохранила здравый смысл.

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В УЕФА не было единодушия

Согласно данным источников Sky News, решение вернуть российскую сборную столкнулось с противодействием трех из пяти вице-президентов УЕФА. Это произошло на закрытом заседании Исполкома УЕФА.

Против амнистии террористов выступили британские чиновники Дэвид Гилл, экс-исполнительный директор Манчестер Юнайтед, и Лора Макалистер. Также не согласился с намерениями УЕФА легенда польского футбола Збигнев Бонек. Они официально воздержались от голосования по возвращению России U-17.

Кто из вице-президентов УЕФА оказался сторонником страны-агрессора? Неожиданно решение поддержал Карл-Эрик Нилссон из Швеции. И это притом, что Федерация футбола Швеции присоединилась к бойкоту матчей с участием России.

Также высказалась за возвращение страны-агрессорки Габриэле Гравина из Италии. Отмечается, что в УЕФА отказались комментировать разногласия во время встречи на самом высоком уровне.

Напомним, что президент УЕФА Александер Чеферин объяснил возвращение россиян тем, что "дети не должны отвечать за действия взрослых". То, что футболисты в возрасте до 17 лет представляют академии российских клубов, удерживающих олигархи, высокопоставленных чиновников не обходит.