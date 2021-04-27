На Евро-2020 поедут 26 украинских футболистов

На Евро-2020 в заявку сборных можно будет внести 26 игроков вместо стандартных 23.

К слову Футболистов сборной Украины могут вакцинировать перед Евро-2020

Комитет УЕФА по делам национальных сборных принял такое решение из-за последствий пандемии коронавируса. Расширенная заявка позволит командам быть более гибкими в плане выбора состава в случае заражения членов сборной.

Что интересно, в начале весны наставник сборной Украины Андрей Шевченко говорил о необходимости увеличения количества игроков в составе команд на Евро-2020.

Шевченко рассказал, что обсуждал расширение заявки на Евро-2020 с наставником сборной Италии Роберто Манчини. С соответствующей инициативой выступила и Польша.

Заметим, что из-за пандемии на чемпионате Европы по футболу впервые будет разрешено проводить 5 замен в основное время поединка.

Что стоит знать о Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году в 12 городах Европы. Однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год и он состоится с 11 июня по 11 июля.

Если участники турнира не изменились, то два города потеряли право принять турнир. Речь идет об испанском Бильбао и ирландском Дублине. Вместо Бильбао матчи Евро-2020 примет Севилья.

Таким образом, Евро-2020 состоится в 11 городах:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Севилья

Мюнхен

Будапешт.

Все матчи Евро-2020 состоятся со зрителями на стадионах. Будапешт заявил, что готов заполнить стадион на 100%. Зато Санкт-Петербург на 50%. Другие города заполнят стадионы на 25% – 33% от общей вместимости стадиона. Ситуация может измениться от эпидемиологической ситуации.

Сборная Украины гарантированно сыграет на Евро-2020 два матча в Бухаресте и один в Амстердаме:

Нидерланды – Украина (Амстердам, 22.00)

Украина – Северная Македония (Бухарест, 16.00)

Украина – Австрия (Бухарест, 19.00)

Румыния позволит болельщикам из Украины посетить матч. Болельщикам, чтобы попасть в Румынию, нужно будет иметь отрицательный ПЦР-тест и пробыть в стране до 3 дней. Амстердам пока не сообщал о требованиях по допуску зрителей.

Болельщики могли вернуться билеты на Евро-2020 до 22 апреля. В мае УЕФА определит, превышает ли количество билетов на руках количество доступных мест на каждом матче.

Если превышает, УЕФА аннулирует часть билетов с помощью слепой жеребьевки, чтобы соблюсти установленные местными властями правила.