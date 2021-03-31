На чемпионате Европы по футболу-2020 впервые будет разрешено проводить более 3 замен в основное время игры. УЕФА решил разрешить 5 замен на матчах Евро-2020.

Правило 5 замен продлили из-за пандемии

Исполком УЕФА 31 марта принял решение разрешить 5 замен на Евро-2020. Таким образом, впервые на чемпионате Европы будет разрешено свыше 3 замен в основное время игры.

К слову УЕФА снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах

Исполком решил продолжить правило 5 замен из-за пандемии COVID-19. В УЕФА считают, что пандемия влияет на национальные и международные футбольные календари.

Правило 5 замен будет действующим для Евро-2020, финальной стадии Лиги наций в октябре 2021 года, а также стыковых матчей Лиги наций за право остаться в Лиге С в марте 2022 года.

Как работает правило 5 замен?

У каждой команды во время матча есть три слота для замен. Замены в перерыве игры не считаются. Команда может выполнить одну или даже 5 замен в рамках одного слота.