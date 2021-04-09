УЕФА объявил о присутствии болельщиков на поединках евро. Сейчас восемь городов подтвердили возможность принимать зрителей: Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Лондон и Будапешт.

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Заполненность стадионов

Каждый из них на местном уровне утвердил максимально разрешенное количество фанатов на трибунах стадионов.

Санкт-Петербург и Баку готовы восполнить 50% от общей вместимости арен, Будапешт – 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго – от 25 до 33%, а Лондон – 25%. Этот процент ближе к Евро может как увеличиться, так и уменьшиться.

Остальные четыре города – Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим – должны сообщить дополнительную информацию о своих планах до 19 апреля. Тогда УЕФА окончательно решит о проведении матчей в этих городах.

Сборная Украины на чемпионате Европы будет играть в группе С с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Первый поединок состоится в Амстердаме, остальные два – в Бухаресте.