Сдать билеты и вернуть их полную стоимость можно на билетном портале УЕФА. Билеты можно вернуть до 19:00 22 апреля.

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Жеребьевка по аннулированию билетов

После 22 апреля УЕФА определит, превышает ли количество билетов на руках, количество доступных мест на каждом матче.

Если превышает, УЕФА аннулирует часть билетов с помощью слепой жеребьевки, чтобы соблюсти установленные местными властями правила.

Для билетов, приобретенных через национальные ассоциации, будут действовать правила соответствующих ассоциаций и их фан-клубов. Владельцам сообщат об аннулировании билетов в мае.

Будет осуществлен полный возврат средств.

УЕФА 9 апреля объявил, что 8 городов подтвердили, что разрешат болельщикам посетить матчи Евро-2020.