Сдать билеты и вернуть их полную стоимость можно на билетном портале УЕФА. Билеты можно вернуть до 19:00 22 апреля.
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Жеребьевка по аннулированию билетов
После 22 апреля УЕФА определит, превышает ли количество билетов на руках, количество доступных мест на каждом матче.
Если превышает, УЕФА аннулирует часть билетов с помощью слепой жеребьевки, чтобы соблюсти установленные местными властями правила.
Для билетов, приобретенных через национальные ассоциации, будут действовать правила соответствующих ассоциаций и их фан-клубов. Владельцам сообщат об аннулировании билетов в мае.
Будет осуществлен полный возврат средств.
- Сборная Украины сыграет гарантировано 3 матча на Евро-2020 – в Амстердаме против Нидерландов (13 июня) и в Бухаресте против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
- Пока не известно, смогут ли украинцы попасть на матчи Евро-2020, ведь Нидерланды и Румыния закрыли границу с Украиной.
- УЕФА информирует, что болельщикам, которые приедут на матчи в Бухарест можно будет не придерживаться карантина, если они предоставят недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19 и пробудут в стране не более трех дней.
- По предварительной информации, Амстердам и Бухарест пустят от 25% до 33% зрителей. Впрочем, оба города допускают возможность до конца апреля увеличить вместимость стадионов.