На Євро-2020 поїдуть 26 українських футболістів

На Євро-2020 у заявку збірних можна буде внести 26 гравців замість стандартних 23.

До слова Футболістів збірної України можуть вакцинувати перед Євро-2020

Комітет УЄФА у справах національних збірних прийняв таке рішення через наслідки пандемії коронавірусу. Розширена заявка дозволить командам бути більш гнучкими в плані вибору складу в разі зараження членів збірної.

Що цікаво, на початку весни наставник збірної України Андрій Шевченко говорив про потребу збільшення кількості гравців у складі команд на Євро-2020.

Шевченко розповів, що обговорював розширення заявки на Євро-2020 з наставником збірної Італії Роберто Манчіні. З відповідною ініціативою виступила й Польща.

Зауважимо, що через пандемію н а чемпіонаті Європи з футболу вперше буде дозволено проводити 5 замін в основний час поєдинку.

Що варто знати про Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу мав відбутися у 2020 році у 12 містах Європи. Однак через пандемію коронавірусу турнір перенесли на 2021 рік і він відбудеться з 11 червня до 11 липня.

Якщо учасники турніру не змінилися, то два міста втратили право прийняти турнір. Йдеться про іспанський Більбао та ірландський Дублін. Замість Більбао матчі Євро-2020 прийме Севілья.

Таким чином, Євро-2020 відбудеться в 11 містах:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Севілья

Мюнхен

Будапешт.

Усі матчі Євро-2020 відбудуться з глядачами на стадіонах. Будапешт заявив, що готовий заповнити стадіон на 100%. Натомість Санкт-Петербург на 50%. Інші міста заповнять стадіони на 25% – 33% від загальної місткості стадіону. Ситуація може змінитися від епідеміологічної ситуації.

Збірна України гарантовано зіграє на Євро-2020 два матчі у Бухаресті та один в Амстердамі:

Нідерланди – Україна (Амстердам, 22.00)

Україна – Північна Македонія (Бухарест, 16.00)

Україна – Австрія (Бухарест, 19.00)

Румунія дозволить вболівальникам з України відвідати матч. Вболівальникам, щоб потрапити у Румунію, потрібно буде мати негативний ПЛР-тест і пробути в країні до 3 днів. Амстердам наразі не повідомляв про вимоги щодо допуску глядачів.

Вболівальники могли повернутися квитки на Євро-2020 до 22 квітня. У травні УЄФА визначить, чи перевищує кількість квитків на руках кількість доступних місць на кожному матчі.

Якщо перевищує, УЄФА анулює частину квитків за допомогою сліпого жеребкування, щоб дотримати встановлені місцевою владою правила.