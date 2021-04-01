На чемпионате Европы по футболу-2020 планируют увеличить количество игроков в заявке команд. Соответствующее решение может принять УЕФА.

Согласно действующим правилам, каждая команда может заявить 23 футболиста на чемпионат Европы.

Заслуживающее внимания УЕФА увеличил количество замен на матчах Евро-2020

Однако из-за угрозы заражения коронавирусом сборным могут разрешить включить в заявку 25 футболистов.

Также существует вариант, что сборные будут иметь резервных футболистов на случай вспышки коронавируса.

Окончательное решение будет принято при утверждении регламента Евро-2020.

Шевченко услышали

Ранее за увеличение количества игроков в составе на турнир высказался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Шевченко рассказал, что обсуждал расширение заявки на Евро-2020 с наставником сборной Италии Роберто Манчини.

Также с такой просьбой обратилась в УЕФА Федерация футбола Польши.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины сыграет в группе C против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.