Шевченко услышали: на Евро-2020 увеличат количество игроков в заявке команд
На чемпионате Европы по футболу-2020 планируют увеличить количество игроков в заявке команд. Соответствующее решение может принять УЕФА.
Источник:Daily Telegraph
Согласно действующим правилам, каждая команда может заявить 23 футболиста на чемпионат Европы.
Заслуживающее внимания УЕФА увеличил количество замен на матчах Евро-2020
Однако из-за угрозы заражения коронавирусом сборным могут разрешить включить в заявку 25 футболистов.
Также существует вариант, что сборные будут иметь резервных футболистов на случай вспышки коронавируса.
Окончательное решение будет принято при утверждении регламента Евро-2020.
Шевченко услышали
Ранее за увеличение количества игроков в составе на турнир высказался главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Шевченко рассказал, что обсуждал расширение заявки на Евро-2020 с наставником сборной Италии Роберто Манчини.
Также с такой просьбой обратилась в УЕФА Федерация футбола Польши.
Поделиться новостью