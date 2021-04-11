Вакцинация будет обязательной
УЕФА через свою медицинскую комиссию работает над подготовкой протокола по проведению Евро-2020.
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Протокол предусматривает обязательную вакцинацию футболистов. Согласно плану УЕФА, вакцинируют 600 футболистов – по 25 игроков в заявках 24 команд на Евро.
Также вакцину получат тренеры и технический персонал.
В Украине вакцинируют спортсменов
Как сообщает "Громадське", главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинские олимпийцы и паралимпийцы смогут вакцинироваться китайской вакциной CoronaVac уже с 13 апреля.
Кроме Евро-2020, летом состоятся летние Олимпийские игры-2020.
- CoronaVac – вакцина, которую производит китайская компания Sinovac Biotech. В Китае использование этой вакцины разрешили еще летом 2020 года для людей из групп риска.
- Бразильские исследователи заявили, что эффективность вакцины Sinovac в предотвращении симптоматических инфекций составляет всего 50,4%. Впрочем, по данным Bloomberg, Sinovac эффективна для предотвращения тяжелых случаев.
- Также в Global Times считают Sinovac неплохим препаратом и прогнозируют, что вакцина может снизить потребность больных в госпитализации на 78%.
- В то же время Китай признал низкую эффективность собственных COVID-вакцин