УЕФА открыли дело из-за "Путин ху*ло" на матче Украина – Россия

В УЕФА начали расследование поведения фанатов на матче полуфинала чемпионата Европы по футзалу между сборными России и Украины. Во время игры украинские болельщики тепло поддерживали "сине-желтых", исполняя известную песню "Путин ху*ло".

В УЕФА назначили инспектора

УЕФА открыл дисциплинарное расследование по итогам матча между сборными России и Украины, который состоялся 4-го февраля в Амстердаме.

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Сообщается, что назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине.

Что произошло на матче Украина – Россия

Фанаты сборной Украины тепло поддержали команду в 1/2 финала Евро-2022 против России. Они пели "Кто не скачет тот москаль" и "Путин ху*ло".

Из-за этого диктор во время игры на украинском языке просил болельщиков не использовать нецензурную лексику.

В России во время матча после известной кричалки украинцев о Путине включили интершум на телевидении. Впоследствии в России подтвердили, что включили интершум, чтобы заглушить оскорбительные возгласы.

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Тогда председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищов требовал наказания для Украины.

К сожалению, Украина обидно проиграла россиянам, упустив пенальти в конце игры. В матче за бронзовые медали "сине-желтые" уступили Испании.

Чемпионами стали португальцы, которые в финале разгромили Россию.