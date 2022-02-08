В УЄФА призначили інспектора

УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування за підсумками матчу між збірними Росії та України, який відбувся 4-го лютого в Амстердамі.

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Повідомляється, що призначений інспектор УЄФА з етики та дисципліни.

Що сталося на матчі Україна – Росія

Фанати збірної України тепло підтримали команду в 1/2 фіналу Євро-2022 проти Росії. Вони співали "Хто не скаче той москаль" та "Путін ху*ло".

Через це диктор під час гри українською мовою просив вболівальників не використовувати нецензурну лексику.

У Росії під час матчу після відомої кричалки українців про Путіна увімкнули інтершум на телебаченні. Згодом у Росії підтвердили, що включили інтершум, щоб заглушити образливі вигуки.

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Тоді голова комітету Держдуми з фізичної культури і спорту Дмитро Свищов вимагав покарання для України.

На жаль, Україна прикро програла росіянам, змарнувавши пенальті наприкінці гри. У матчі за бронзові медалі "синьо-жовті" поступилися Іспанії.

Чемпіонами Європи стали португальці, які у фіналі розгромили Росію.