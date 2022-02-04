В России снова "подгорает"
Российский телеканал Матч ТВ заглушил украинских болельщиков во время трансляции полуфинального матча Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и России.
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В трансляции поединка было слышно, как украинских футзалистов поддерживают с трибун. Фанаты "сине желтых" исполнили уже легендарную песню, которая звучала на матчах Евро-2020 – "Путин – ху*ло".
После громкого пения диктор на стадионе на украинском языке попросил болельщиков не исполнять кричалки с нецензурной лексикой.
Сообщается, что во втором тайме телеканал Матч ТВ включил интершум, чтобы скандирование украинских фанатов не попало в эфир.
Украина досадно уступила России
- В полуфинальном поединке Украина досадно проиграла России.
- В итоге матч закончился со счетом 2:3.
- Однако "сине желтые" продолжат борьбу за третье место.