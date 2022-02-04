Хит о Путине снова прозвучал в Амстердаме
На матч из-за карантина смогло попасть ограниченное количество болельщиков. И все же сборная Украины получила должную поддержку, сообщает 24 канал.
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В трансляции поединка было слышно, как украинских футзалистов поддерживают с трибун. Также фанаты нашей команды исполнили уже легендарную песню, которая звучала на матчах Евро-2020 – "Путин – ху*ло".
После этого диктор на стадионе на украинском языке попросил болельщиков не исполнять песни с нецензурной лексикой.
Кроме песен о Путине, украинцы "затянули" привычную для украинских стадионов "Кто не скачет тот мос**ль".
Смотрите видео как фанаты поют "Кто не скачет тот мос**ль"
Смотрите видео, как фанаты Украины встретили сборную по футзалу
Украина в полуфинале Евро по футзалу
- Сборная Украины вышла в полуфинал Европы благодаря тому, что в 1/4 финала сенсационно обыграла команду Казахстана.
- Для нашей команды это первый выход в полуфинал за 17 лет. До этого Украина играла в полуфинале в 2005 году.
- Следует заметить, что в 2003 году украинцы даже дошли до финала, в котором досадно уступили Италии.