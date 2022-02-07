После финального матча фаны сборной Украины, находившиеся на трибунах зала в Амстердаме, присоединились к празднованиям португальцев. На видео видно, как развеваются сине-желтые флаги на фоне танцев футзалистов, сообщает 24 канал.

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Видео празднования португальской сборной

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