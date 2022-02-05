Украинские болельщики тепло поддерживали нашу сборную: с трибун звучала легендарная песня "Путин ху*ло" и "Кто не скачет тот москаль".

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После матча игрок Украины Евгений Сирый признался, что никогда еще не испытывал такой поддержки. Однако в России не разделяют ту атмосферу, которую украинские фанаты создали на полуфинальной игре в Амстердаме.

В России назвали украинцев провокаторами

Президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев назвал провокацией действия украинских фанатов.

У нас было большое собрание со сборной, было совещание с УЕФА. Мы предупреждали о провокациях. Я благодарен ребятам за то, что они не отреагировали ни на один крик. Хотя мы все слышали оскорбительные заряды о России, сборной. Не хочется их повторять. Но русские не сдаются,

– заявил Алиев.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищов вообще требует наказания для Украины.

"К сожалению, ожидания многих оправдались: провокации произошли. Хотя я надеялся, что все пройдет без этой грязи. Провокаторы все же примчались... Надеюсь, Международная федерация отреагирует. Иностранные коллеги должны отреагировать и наказать хулиганов. Приехали издеваться – в конце концов наказали своих. Какой смысл было это делать?", – сказал Свищов.

К вниманию. В России во время матча после известной кричалки украинцев о Путине включили интершум на телевидении.

Комментатор Аркадий Белый после игры рассказал, почему пришлось использовать интершум во втором тайме.

"Я когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные возгласы с трибун. Нам пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные возгласы. Это отвратительно, но к игрокам все это не имеет никакого отношения – никакого хамства на поле не было. Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Самое ужасное, что это может ударить по Украине. УЕФА это просто так не оставит", – резюмировал Белый.

Украина уступила России