Финал Лиги чемпионов может состояться на "Уэмбли"

В финале Лиги чемпионов сыграют две английские команды – Манчестер Сити и Челси. Именно в Англию, возможно, перенесут решающий поединок турнира.

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По данным The Telegraph, решение ожидается в течение ближайших 72 часов.

УЕФА рассматривает предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переносе матча на лондонский стадион "Уэмбли".

Сообщается, что шансы Лондона и Стамбула принять финал оцениваются как 50:50.

Вместе с тем в УЕФА опасаются резкой реакции со стороны турецкой федерации футбола. Также решение УЕФА может создать серьезные проблемы международным телевизионным компаниям.

Представители руководства турецкого футбола будут настаивать на том, что финал должен пройти в Стамбуле, как и планировалось.

Стамбулу предлагают принять финал в 2023 году

По информации New York Times, УЕФА рассматривает возможность проведения в Стамбуле финала Лиги чемпионов-2022/23 в качестве компенсации за 2021 год и своеобразный подарок к 100-летию Турецкой Республики.

На данный момент проведение финала Лиги чемпионов 2023 года запланировано в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Заметим, что финал Лиги чемпионов во второй раз могут перенести из Стамбула. Решающий матч должен был состояться в Стамбуле в 2020 году, однако игра была перенесена в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.

УЕФА и правительство Британии ведут переговоры

Между британским правительством, УЕФА и другими сторонами ведутся непростые переговоры о том, где должен состояться финал. Об этом заявил британский политик Майкл Гоув, информирует Eurosport.

В настоящее время ведутся деликатные переговоры. Мой друг и коллега Оливер Дауд (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, – Спорт 24) сейчас общается с людьми об этом, и поэтому я не хочу говорить. Но уверен, британские болельщики очень хотели бы увидеть финал здесь, в Великобритании,

– сказал Гоув.