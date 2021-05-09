Фінал Ліги чемпіонів може відбутися на "Вемблі"

У фіналі Ліги чемпіонів зіграють дві англійські команди – Манчестер Сіті та Челсі. Саме в Англію, можливо, перенесуть вирішальний поєдинок турніру.

До речі МанСіті за крок від перемоги у Лізі чемпіонів: Зінченка попросили привезти трофей у Росію

За даними The Telegraph, рішення очікується протягом найближчих 72 годин.

УЄФА розглядає пропозицію прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про перенесення матчу на лондонський стадіон "Вемблі".

Повідомляється, що шанси Лондона та Стамбула прийняти фінал оцінюються як 50:50.

Разом з тим, в УЄФА побоюються різкої реакції з боку турецької федерації футболу. Також рішення УЄФА може створити серйозні проблеми міжнародним телевізійним компаніям.

Представники керівництва турецького футболу наполягатимуть на тому, що фінал повинен пройти в Стамбулі, як і планувалося.

Стамбулу пропонують прийняти фінал у 2023 році

За інформацією New York Times, УЄФА розглядає можливість проведення у Стамбулі фіналу Ліги чемпіонів-2022/23 як компенсацію за 2021 рік та своєрідний подарунок до 100-річчя Турецької Республіки.

На цей момент проведення фіналу Ліги чемпіонів 2023 року заплановано у Мюнхені на "Альянц-Арені".

Зауважимо, що фінал Ліги чемпіонів вдруге можуть перенести зі Стамбулу. Вирішальний матч мав відбутися у Стамбулі у 2020 році, однак гру було перенесено у Лісабон через пандемію коронавірусу.

УЄФА та уряд Британії ведуть переговори

Між британським урядом, УЄФА та іншими сторонами ведуться непрості переговори про те, де має відбутися фінал. Про це заявив британський політик Майкл Гоув, інформує Eurosport.

На цей час ведуться делікатні переговори. Мій друг і колега Олівер Дауд (міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Великої Британії, – Спорт 24) зараз спілкується з людьми про це, і тому я не хочу говорити. Але впевнений, британські вболівальники дуже хотіли б побачити фінал тут, у Великій Британії,

– сказав Гоув.