Оба английских клуба получат по четыре тысячи билетов для своих болельщиков на финал Лиги чемпионов. Ожидается, что посетить финал смогут около 25 тысяч человек.

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К слову. Финал Лиги чемпионов 2020/21 Манчестер Сити – Челси будет сыгран 29 мая.

У Стамбула хотели отобрать финал ЛЧ

Выход двух английских команд в финал Лиги чемпионов сразу породил появление слухов о возможном переносе поединка из Стамбула на лондонский Уэмбли. Клубы-финалисты уже вроде бы раздумывали над соответствующим обращением в УЕФА, мотивировав это облегчением в условиях пандемии, эпидемиологической ситуацией в Турции и удобствами для своих фанатов.

Впрочем, УЕФА оперативно отреагировал на все спекуляции. Стамбул, потерявший право на проведение финала в 2020-м, гарантированно станет хозяином финального поединка несмотря на объявленный локдаун в Турции. Зато Уэмбли, на который хотели перенести игру, в тот же день примет матч плей-офф Чемпионшипа.