Финал Лиги чемпионов в Англии?
Финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси может состояться на территории Англии. Об этом сообщил корреспондент Sky Sports Роб Дорсетт.
К теме Манчестер Сити и Челси сыграют в финале Лиги чемпионов
По его информации, футбольный клуб Астон Вилла УЕФА предложил свой домашний стадион "Вилла Парк" в Бирмингеме как альтернативный вариант проведения финала Лиги чемпионов.
Сообщается, что на "Вилла Парк" необходимо провести изменения в инфраструктуре, прежде чем провести решающий матч на этом стадионе.
Вместе с тем УЕФА настроен провести финал в Стамбуле.
- Финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле (Турция) на стадионе "Ататюрк Олимп".
- Ожидается, что посетить финал смогут около 25 тысяч человек. Оба английских клуба получат по 4 тысячи билетов для своих болельщиков на финал.
- Манчестер Сити впервые в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Зато для Челси это уже третий финал. "Синие" одержали победу в 2012 году и потерпели поражение в 2008.