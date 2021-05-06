Финал Лиги чемпионов в Англии?

Финал Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси может состояться на территории Англии. Об этом сообщил корреспондент Sky Sports Роб Дорсетт.

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По его информации, футбольный клуб Астон Вилла УЕФА предложил свой домашний стадион "Вилла Парк" в Бирмингеме как альтернативный вариант проведения финала Лиги чемпионов.

Сообщается, что на "Вилла Парк" необходимо провести изменения в инфраструктуре, прежде чем провести решающий матч на этом стадионе.

Вместе с тем УЕФА настроен провести финал в Стамбуле.