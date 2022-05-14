УАФ призвала поддержать сборную в Хорватии: вход для украинских фанатов будет бесплатным

Уже 18 мая сборная Украины проведет свой третий контрольный спарринг против Риека. Находящиеся в Хорватии украинские болельщики смогут посетить поединок абсолютно бесплатно.

Приди и поддержи сборную

Украинская ассоциация футбола обнародовала информацию для болельщиков, желающих посетить товарищеский матч сборной Украины в Хорватии. Украинцам уже во второй раз везет, они могут без трата средств посмотреть вживую игру главной команды страны.

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Для того, чтобы бесплатно посетить встречу, необходимо прийти в кассу местного стадиона и показать паспорт гражданина Украины или greenpass, что свидетельствует о том, что человек получил временное убежище в Хорватии.

Касса на арене "Руевица" расположена по адресу Rujevica ulica 6B и работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.

Заметим, что одним фанатом на руки может получить только один билет на игру.

Также все желающие могут приобрести билеты онлайн – по ссылке. Стоимость билета начинается от 20 кун, а самый дорогой будет стоить 70 кун.

. Товарищеский матч Риека – сборная Украины состоится 18 мая в 19.00 по киевскому времени.

В этом всем есть еще один момент. УАФ призывает украинских болельщиков прийти на товарищеский матч против Риеки в цветовой одежде родной страны.

Перед поединком против Риеки сине-желтую команду будет ждать еще товарищеская игра против итальянского Эмполи. Матч в Италии состоится за день до поединка против Риеки – 17 мая.

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