УАФ призвала поддержать сборную в Хорватии: вход для украинских фанатов будет бесплатным
Источник:УАФ
Уже 18 мая сборная Украины проведет свой третий контрольный спарринг против Риека. Находящиеся в Хорватии украинские болельщики смогут посетить поединок абсолютно бесплатно.
Приди и поддержи сборную
Украинская ассоциация футбола обнародовала информацию для болельщиков, желающих посетить товарищеский матч сборной Украины в Хорватии. Украинцам уже во второй раз везет, они могут без трата средств посмотреть вживую игру главной команды страны.
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Для того, чтобы бесплатно посетить встречу, необходимо прийти в кассу местного стадиона и показать паспорт гражданина Украины или greenpass, что свидетельствует о том, что человек получил временное убежище в Хорватии.
Касса на арене "Руевица" расположена по адресу Rujevica ulica 6B и работает с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.
Заметим, что одним фанатом на руки может получить только один билет на игру.
Также все желающие могут приобрести билеты онлайн – по ссылке. Стоимость билета начинается от 20 кун, а самый дорогой будет стоить 70 кун.Важно. Товарищеский матч Риека – сборная Украины состоится 18 мая в 19.00 по киевскому времени.
В этом всем есть еще один момент. УАФ призывает украинских болельщиков прийти на товарищеский матч против Риеки в цветовой одежде родной страны.
- Отметим, что в Германии украинцы тоже попали на поединок абсолютно бесплатно. Было это в стартовой игре "сине-желтых" против Боруссии Менхенгладбах.
- Этот матч закончился победой подопечных Александра Петракова со счетом 1:2. Добычу Украины принесли дебютанты Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
Перед поединком против Риеки сине-желтую команду будет ждать еще товарищеская игра против итальянского Эмполи. Матч в Италии состоится за день до поединка против Риеки – 17 мая.
Подготовка сборной Украины к игре против Шотландии: коротко
- В начале мая национальная команда начала собираться в Словении, где проводит свою подготовку к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.
- Футболисты Шахтера и Динамо присоединились к сборной с опозданием – 2 и 5 мая. Все из-за благотворительного турне, в котором украинские гранды футбола собирают средства для родной страны.
- Легионеры будут прибывать в расположение "сине-желтых" после 15 мая. Они даже отказались от отпусков ради приезда в сборную.
- В процессе подготовки подопечные Петракова проведут четыре или пять спаррингов. Пока неизвестно два последних соперника.
- Почти месяц продолжится подготовка главной команды страны. Уже 1 июня ее будет ждать важный поединок против Шотландии. В случае победы Украина сыграет против Уэльса, где сразится за выход на Мундиаль (5 июня).