10 игроков присоединятся к национальной команде
Главный тренер национальной команды Александр Петраков объявил список игроков, вызванных в лагерь сборной среди украинцев, выступающих за границей. В перечне – 10 фамилий.
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Кого вызвали в сборную
Вратарь: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).
Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараб (Славия, Чехия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
Первой прибудет в расположение сине-желтых в Словении четверка в составе Яремчука, Сикана, Качарабы и Зубкова. Их клубы заканчивают сезоны 14 и 15 мая.
Следовательно, уже 16-го числа упомянутые игроки присоединятся к национальной команде. Остальные легионеры прибудут в лагерь сборной 23 мая, сразу после того, как проведет заключительные матчи за клуб, за исключением Андрея Лунина, чей Реал сыграет в финале Лиги чемпионов 28 мая против английского Ливерпуля.
Тренировочный сбор к матчу против Шотландии
- 1 июня "сине-желтых" ждет важный матч. Сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся с Уэльсом 5 июня.
- Эти поединки должны были состояться еще в марте, однако из-за полномасштабного нападения России их перенесли на июнь.
- 1 мая национальная команда приступила к тренировочному сбору в Словении. Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.
- Перед матчем с Шотландией у национальной команды запланирована серия спаррингов.
- 11 мая украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах, где одержали уверенную победу. Голами отличились дебютанты сборной: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- В следующем товарищеском матче украинские футболисты сыграют против итальянского клуба Эмполи (17 мая) и хорватского клуба Риека (18 мая).