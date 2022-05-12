Влада Зинченко: Они понимают, какая ответственность ложится на их плечи

Жена Александра Зинченко рассказала, когда в расположение сборной прибудут футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах. Влада сообщили, что одним из первых в национальную команду приедет форвард Бенфики Роман Яремчук.

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Журналистка подтвердила информацию, что легионеры отказались от отпусков и выходных, чтобы как можно быстрее приехать в сборную и начать свою подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Игроки приедут в Словению сразу после последних матчей на клубном уровне.

Все ребята отлично понимают, какая ответственность падает на их плечи. Футболисты хотят отблагодарить украинцев, которые мужественно борются против оккупантов.

Последний матч Малиновского состоится 22 мая. Если говорить о Николенко, Ярмоленко и Зинченко, то это тоже 22 мая. Это точка отчета, после которой берут курс на отправку в сборную Украины. Никто не требует отпусков и выходных. Все сосредоточены. Дети очень часто между собой звонят по телефону. Все соскучились один за другим. Они понимают, какая ответственность ложится на их плечи,

– рассказала журналистка.

Отметим, что бывший защитник "сине-желтых" Артем Федецкий получил письмо от одного из украинских военных. В нем один из героев Украины сообщил, что вся армия хочет увидеть сборную в Катаре на чемпионате мира-2022.

Чтобы воплотить мечту наших защитников в реальность подопечным Александра Петракова, нужно сначала переиграть Шотландию (1 июня). А потом пройти Уэльс (5 июня).

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