Прийди та підтримай збірну

Українська асоціація футболу оприлюднила інформацію для уболівальників, які хочуть відвідати товариський матч збірної України у Хорватії. Українцям вже вдруге щастить, вони можуть без витрачання коштів подивитись наживо гру головної команди країни.

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Для того, що безкоштовно відвідати зустріч необхідно прийти до каси місцевого стадіону та показати паспорт громадянина України або greenpass, що свідчить про те, що людина отримала тимчасовий прихисток у Хорватії.

Каса на арені "Руєвіца" розташована за адресою Rujevica ulica 6B та працює з понеділка по п’ятницю від 16:00 до 20.00, у суботу – з 9:00 до 13:00.

Зауважимо, що одним фанат на руки може отримати лише один квиток на гру.

Також усі охочі можуть придбати квитки онлайн – за посиланням. Вартість білета розпочинається від 20 кун, а найдорожчий коштуватиме 70 кун. Важливо. Товариський матч Рієка – збірна України відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.

У цьому всьому є ще один момент. УАФ закликає українських уболівальників прийти на товариський матч проти Рієки в одязі кольорів прапора рідної країни.

Перед поєдинком проти Рієки на синьо-жовту команду чекатиме ще товариська гра проти італійського Емполі. Матч в Італії відбудеться за день до поєдинку проти Рієки – 17 травня.

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