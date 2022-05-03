Павелко: Скорее всего будут и клубы, и национальные сборные.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах украинской сборной по подготовке к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. По его словам, команда проведет три или четыре контрольных поединка.

К мене Сборная Украины начала подготовку к игре против Шотландии: фото из Словении

И это без учета встречи против Боруссии Менхенгладбах, которая состоится 11 мая.

Глава Ассоциации поблагодарил партнеров, работающих над проведением матчей для "сине-желтых". Также Павелко особо сказал слово "благодарю" президента УЕФА Александра Чеферина, который помогает сборной как можно лучше подготовиться к важному поединку против Шотландии.

Сейчас на стадии утверждения будут следующие матчи для сборной Украины. Помимо Боруссии будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные,

– сказал Павелко.

Интересно, что ранее сообщалось, что соперником Украины может быть чемпион Европы – Италия.

Главное о начале подготовки сборной Украины

1 мая в Брно, что в 40 километрах от Любляны, прибыла первая часть делегации украинской сборной. В ней был тренерский штаб и четыре игрока, которые находились в Украине.

На следующий день в Словению прилетели сборники из донецкого Шахтера. Только Виктор Корниенко не смог отправиться в расположение команды из-за полученного повреждения. С травмой в сборную приехал Михаил Мудрик, где уже после осмотра определится серьезность его повреждения.

Динамовцы прибудут в Брно 5 мая, после того как 4 мая сыграют благотворительный матч против швейцарского Базеля.

Еще позже в национальную команду приедут украинские футболисты, выступающие за границей – Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и другие.

Почти месяц продлится подготовка к игре против Шотландии, которая состоится 1 июня. Если подопечным Александра Петракова удастся праздновать победу, то уже 5 июня "сине-желтые" сразятся с Уэльсом за путевку на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

К слову. 1 апреля украинская сборная узнала потенциальных соперников на чемпионате мира-2022. В группу "В" в Украину попали Англия, США и Иран.